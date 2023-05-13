Сколько стоят шпионы: какие санкции могут снять США в обмен на заключенных Вашингтон может ослабить антироссийские санкции в обмен на освобождение американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

В Вашингтоне рассматривают возможность ослабления антироссийских санкций в обмен на освобождение американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщил телеканал CNN, по информации которого Белый дом также обдумывал вариант обмена двух граждан США на «российских разведчиков высокого ранга», находящихся в тюрьмах других стран Запада. Какие санкции может отменить или смягчить Вашингтон в случае передачи ему Гершковича и Уилана, насколько реален такой вариант, эксперты рассказали NEWS.ru.

Как Белый дом ищет варианты обмена

Для освобождения Уилана и Гершковича администрация президента США Джо Байдена, как сообщает CNN, в первую очередь рассматривает возможность обмена заключёнными. Но в тюрьмах США сейчас нет «высокопоставленных российских шпионов». По данным журналистов, Вашингтону пришлось обратиться за помощью к союзникам, так как «предполагаемые российские шпионы находятся в Бразилии, Норвегии, в бывших советских республиках».

Например, в Германии отбывает пожизненный срок Вадим Красиков, которого признали виновным в убийстве грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Красикова в ходе процесса называли бывшим сотрудником российских спецслужб. CNN, ссылаясь на свой источник, полагает, что Москва может быть больше всего заинтересована в экстрадиции Красикова.

Что касается ослабления санкций, то в США, похоже, пока не могут понять, отмена каких именно ограничений способна заинтересовать Россию. В числе наиболее вероятных вариантов — ослабление точечных санкций. Тем более что одной из российских госструктур, подпавших под санкции, является ФСБ, именно ее американская сторона обвиняет в «неправомерном задержании своих граждан».

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Почему Гершкович и Уилан оказались за решёткой

Эвана Гершковича, сотрудника одной из главных американских газет The Wall Street Journal, задержали в Екатеринбурге 29 марта по подозрению в шпионаже. Суд в Москве арестовал его на два месяца. На Урал Гершкович, по его словам, приехал брать интервью у пиарщика Ярослава Ширшикова. Они намеревались говорить об отношении общества к деятельности ЧВК «Вагнер». Ширшиков также заявил, что американского журналиста интересовал конфликт бизнесмена Евгения Пригожина с руководством Свердловской области. Сам журналист не признает вину.

Пол Уилан — бывший морской пехотинец США. Российский суд признал его виновным по статье о шпионаже в июне 2020 года и приговорил к 16 годам лишения свободы. До ареста американец работал директором службы безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner. Он отвечал за систему безопасности в филиалах компании в других странах, в том числе в России. Начиная с 2007 года Уилан часто прилетал в Москву, ездил в другие российские города.

В ходе следствия было установлено, что американец пытался узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ. Выяснилось, что фамилии были нужны ему для попытки дальнейшей вербовки сотрудников российской спецслужбы. Проявлял он интерес и к сотрудничеству с представителями Минобороны РФ. Уилан также не признал своей вины.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Пол Николас Уилан — бывший морской пехотинец США, осужденный в России за шпионаж

Сколько ещё американцев находятся в российских тюрьмах

По данным МИД РФ, сегодня в российских тюрьмах находятся 16 осуждённых граждан США. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова обратила внимание, что американскую прессу, как правило, интересует только Уилан. Остальные осуждены по менее тяжким статьям, в числе которых хулиганство, нападение на полицейского и другие.

Какие обмены состоялись недавно

В прошлом году американца Тревора Рида, осужденного в России на девять лет за драку с полицейскими, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, арестованного в мае 2010 года в Либерии и экстрадированного в США. Федеральный суд Нью-Йорка признал россиянина виновным в контрабанде наркотиков и отправил его в тюрьму на 20 лет.

В декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на Виктора Бута — россиянина, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы. Грайнер в России осудили к девяти годам колонии общего режима и штрафу в миллион рублей за «контрабанду наркотических веществ в значительном размере».

Фото: РИА Новости Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби

Откажется ли США от санкций ради своих граждан

Как утверждают американские журналисты, Белый дом задумывается и о другом варианте — ослаблении санкций в отношении России. Но российские американисты, с которыми поговорил NEWS.ru, считают этот вариант маловероятным. В нынешней ситуации администрация Байдена не пойдёт на ослабление санкций из-за Гершковича и Уилана, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель директора Института международных исследований, дипломат Виктор Мизин.

«В Конгрессе США достигнут консенсус между обеими партиями о том, что „Россию надо выдавливать из мировой политики“. Уже фактически началась предвыборная кампания, а рейтинг Байдена очень низок. На этом фоне никто не станет идти на ослабление санкций. Напротив, их будут только усиливать», — полагает американист.

По данным Мизина, представители США уже пытались прощупывать вопрос обмена Гершковича и Уилана, но наткнулись на однозначный отказ Москвы. Вашингтону предстоит «очень хорошо постараться, чтобы добиться такого обмена, поскольку менять их не на кого». «Ничего им не остаётся, как отыскать и арестовать российских разведчиков в США», — иронично предположил дипломат.

Фото: Менибаева Алсу/NEWS.ru Гражданин США, корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что в американских тюрьмах находятся россияне, на которых можно было бы обменять Гершковича и Уилана.

«Например, там есть люди, которых обвинили во взломах компьютерных сетей банков. Хватает и других россиян, обвиняемых в похожих грехах. Вопрос Гершковича и Уилана будет решать только в рамках обмена и никак иначе», — убежден американист.

По словам Гарбузова, вопрос освобождения двух человек нельзя сопоставить с ослаблением масштабных санкций. Равноценного варианта, считает он, «добиться здесь невозможно». «Предположим, американцы снимут санкции с нашего бизнесмена или должностного лица. Это нашей стране ничего не даст. Здесь подходит только обмен», — заключил директор Института США и Канады.

Могут ли снять персональные санкции

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода признался, что считает маловероятным вариант, при котором США разморозят золотовалютные резервы России ради двух своих граждан. Вероятнее всего, Штаты просто зеркально откажутся либо от уголовного преследования российских граждан, либо от санкций против тех или иных россиян. Эксперт полагает, что разблокировка счетов гипотетического российского бизнесмена, потерявшего возможность распоряжаться десятками миллионов долларов, стала бы «вполне соответствующей платой за двух американцев».



Однако Лобода считает, что вопрос с двумя американцами — единичная история, которая «вряд ли запустит целый рынок „торговли известными людьми“».

«Все же таких заключенных должно быть больше, ими должна дорожить вся российская или американская нация», — сказал он.

Что сказали в Кремле о возможном снятии санкций в обмен на заключенных

В Кремле отказались комментировать сообщение телеканала CNN о том, что США рассматривают возможность ограниченного снятия санкций в рамках сделки по обмену заключенными.