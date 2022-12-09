Жена Бута рассказала о состоянии мужа после обмена Алла Бут: муж очень истощен, так как не спал три дня

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Супруга российского бизнесмена Виктора Бута Алла

Жена освобожденного из американской тюрьмы российского предпринимателя Виктора Бута Алла заявила, что ее муж «чувствует себя ужасно и сильно истощен» после обмена, так как не спал три дня, передает ТАСС. По словам жены, предприниматель благодарен американской стороне за уважительное и благородное отношение во время обмена.

Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей, — сказала она.

Ранее Бут сообщил, что главным его планом на ближайшее время является возможность выспаться. Он подчеркнул, что не спал около трех суток и уже начал ощущать провалы в реальности.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

Вернувшийся из американского заключения в апреле 2022 года Константин Ярошенко, в свою очередь, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.