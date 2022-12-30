Летчик Ярошенко рассказал о неожиданной помощи в американской тюрьме

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Константин Ярошенко

Пробывший 12 лет в американской тюрьме российский летчик Константин Ярошенко в интервью NEWS.ru рассказал, что другие заключенные помогали ему. Он также подчеркнул, что он и его жена на протяжении всего периода были в плотном контакте с МИД РФ.

Так, когда Ярошенко отправляли в карцер, другие арестанты сами сообщали об этом в посольство, на что реагировали сотрудники диппредставительства и генконсульства. Кроме того, при необходимости находившиеся в тюрьме товарищи сообщали о происходящем его семье.

Если я не мог позвонить семье, потому что в карцере я не могу дозвониться, не могу написать, то другие заключенные тут же звонят, — рассказал летчик NEWS.ru.

Он также уточнил, что сам предвидел ряд ситуаций и просил заключённых реагировать на них, а также делился с арестантами номерами необходимых ведомств.

Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортировали в США. Суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Ранее Ярошенко назвал обмен российского бизнесмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер победой МИД России и спецслужб страны. Он предположил, что Бут сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.