ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Бритни Грайнер

ФСБ показала видео обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку, выступавшей в WNBA, Бриттни Грайнер. В самолете после освобождения Бут рассказал, что на обмен его забрали прямо из тюремной камеры. Бут добавил, что во время процедуры пролетал через британский Манчестер.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Россиянин своей вины не признал.

Вернувшийся из американского заключения в апреле 2022 года Константин Ярошенко, в свою очередь, назвал освобождение Бута победой МИД России и спецслужб страны. Он заявил, что предприниматель сейчас испытывает огромное счастье, которое невозможно описать словами.