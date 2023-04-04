Описаны последствия прекращения экспорта ядерного топлива из России Главред Atominfo.ru Уваров: США лишатся 15% АЭС, если Россия прекратит экспорт ядерного топлива

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Контейнеры с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) на открытой площадке «Уральского электрохимического комбината»

США лишатся 15% ядерного топлива, если Россия резко прекратит его экспорт, рассказал «ПолитРоссии» эксперт по атомной энергетике и главред Atominfo.ru Александр Уваров. По его словам, это приведет к тому, что 15% американских атомных электростанций перестанут работать. Из-за этого Соединенные Штаты могут лишиться одной пятой всей электроэнергии, которая производится в стране.

Если вдруг сегодня резко будет принято решение прекратить поставки из России, США лишатся 15% ядерного топлива. Придется брать со своих складов, как-то выкручиваться, но это потеря 15% атомных станций, которые там производят 20% электроэнергии. Вот такой удар будет нанесен по общей энергетике США, — подчеркнул Уваров.

Эксперт подчеркнул, что ЕС и США пугает тот факт, что перебои в поставках российского ядерного топлива способны нанести ощутимый удар по всей атомной промышленности, однако избавиться от этой зависимости они смогут не раньше 2028 года. Для этого необходимо, чтобы западные компании, такие как Orano или URENCO, нарастили свои производственные мощности, что потребует многомиллиардных вложений.

Власти Великобритании ранее устроили конкурс с целью создания источников топлива для атомных электростанций, альтернативных российскому урану. Для реализации этих планов и укрепления энергетической независимости страны сформирован специальный инвестиционный фонд объемом в 75 млн фунтов стерлингов.