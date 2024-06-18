НАТО и Сырский планируют контрнаступление: новости СВО на утро 18 июня

Фото: МО Украины

Офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский готовят ударные группировки ВСУ, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его информации, они планируют контрнаступление на локальном участке в Харьковской области.

Главные новости о том, что произошло в зоне проведения специальной военной операции к вечеру 17 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о планах ВСУ в Харьковской области

Марочко уточнил, что на линии боевого столкновения в регионе отмечается тенденция к наращиванию сил и средств противника. По его данным, непосредственно Сырский и офицеры натовских штабов ведут разработку операции, направленной на возвращение утраченных территорий и населенных пунктов.

«Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с „контрнаступом-2023“, но только на локальном участке», — допустил эксперт.

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы на Харьковском направлении, сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ наращивают силы у Волчанска и Липцев, в районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как ВСУ атаковали РФ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали с помощью FPV-дрона грузовик КамАЗ и два комбайна в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

Глава региона отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Уточняется, что из-за взрыва беспилотного летательного аппарата все транспортные средства получили повреждения остекления, кроме того, у одного комбайна осколками посекло кабину, у второго — радиатор.

За последние сутки украинская армия также атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. По его информации, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, жертв нет.

Почему украинская армия охотится за российскими журналистами

Вооруженные силы Украины целенаправленно устраняют российских журналистов, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что современная Украина является «типичным примером тоталитарного государства». По его словам, корреспонденты Андрей Стенин, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Валерий Кожин и Никита Цицаги — герои, отдавшие жизнь за правду.

Толмачев добавил, что международные организации зачастую закрывают глаза на обстрелы прессы со стороны ВСУ. Он выразил сожаление, что в результате боевых действий под огнем могут оказаться и врачи, и журналисты, и мирные жители.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где гремели взрывы на Украине

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, сообщило издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В местных пабликах писали о двух взрывах, прозвучавших в пригородах — Старом Салтове и Веселом. Комментаторы в Сети считают, что речь идет о прилетах корректируемых авиационных бомб (КАБ). В ряде областей Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Почему канадских инструкторов не отправляют на Украину

Ситуация на Украине не позволяет направить туда канадских инструкторов, заявил журналистам министр национальной обороны страны Уильям Блэр. По его словам, сейчас нет возможностей обеспечить военным специалистам безопасность.

При этом министр предупредил, что Канада продолжит обучать украинских солдат на своей территории, в Великобритании, Латвии и Польше. Блэр добавил, что Оттава уже подготовила более 40 тысяч бойцов ВСУ.

В каком формате может капитулировать Киев

Предстоящий мирный саммит, в котором будут участвовать Россия и Украина, определит, в каком формате капитулирует Киев, рассказал NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. При этом он усомнился, что глава РФ Владимир Путин отправится на мероприятие. Политолог отметил, что урегулирование конфликта потребует подготовки сложного комплекса документов.

Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 14 июня, перечеркнули итоги прошедшего в Швейцарии саммита по Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, некоторые страны уже задумались над вариантом, предложенным Москвой.

По его убеждению, число тех, кто готов рассмотреть предложения Путина, будет только увеличиваться. Помощник президента подчеркнул, что глава государства предложил не только возможность завершить конфликт, но и выработать условия, чтобы он не возник снова.

Следующая конференция по Украине пройдет не в Европе, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. По его словам, Россия должна быть вовлечена в нее в том или ином виде. Дипломат возглавлял делегацию от швейцарской стороны.

Он добавил, что с этого момента страна по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами. Люхингер также выразил разочарование в связи с отказом Китая участвовать в саммите в Швейцарии. Однако диалог с Пекином он счел необходимым продолжить.

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О чем говорят новые назначения в Минобороны РФ

Новые заместители министра обороны России — «нормальные ребята», заявил политолог Сергей Марков. Он отмечает, что смена пяти заместителей главы ведомства означает, что «вся команда бывшего министра обороны Сергея Шойгу уходит». Станут ли назначенцы «командой нынешнего руководителя ведомства Андрея Белоусова», покажет время, убежден он.

Президент страны Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали заместителями главы военного ведомства. Савельев также возглавит аппарат Минобороны страны. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей. Указы уже вступили в силу.

В свою очередь военный корреспондент Александр Сладков считает, что новые перестановки в Министерстве обороны России говорят о том, что во главу угла будет поставлен подход, основанный на рациональном применении финансов и честности. По его мнению, многие не столь важные сейчас направления, вероятно, уйдут в прошлое.

По его словам, ВС РФ вернутся к классической системе управления войсками. Будет продолжаться аудит в подведомственных учреждениях, также, вероятно, мелкие производители беспилотников и средств РЭБ получат государственное финансирование и будут обеспечены своевременным техническим заданием.

Также военкор выразил желание, чтобы новая команда министра обороны решала не только финансовые проблемы, но и «жесточайшим образом выжигала вранье». При этом он отметил, что новости являются обнадеживающими, и пожелал новым людям в МО РФ смелости и стойкости.

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