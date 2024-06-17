Швейцария отказалась участвовать в решении украинского конфликта МИД Швейцарии: следующая конференция по Украине будет проходить не в Европе

Фото: Daniiar Sarsenov/Global Look Press

Следующая конференция по Украине пройдет не в Европе, заявил глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер, информирует РИА Новости. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия должна быть вовлечена в новую конференцию в том или ином виде. Дипломат возглавлял делегацию от швейцарской стороны.

Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии, — подчеркнул Люхингер.

Дипломат добавил, что с этого момента страна по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами. Люхингер также выразил разочарование в связи с отказом Китая участвовать в саммите в Швейцарии. Однако диалог с Пекином он счел необходимым продолжить.

Экс-глава МИД Швейцарии Жорж Мартен ранее назвал саммит по Украине в Бюргенштоке не имеющим никакого отношения к установлению мира, что, по его словам, понимает и украинский президент Владимир Зеленский. Также Мартен счел неразумным согласие Швейцарии принять проведение саммита у себя. По мнению экс-дипломата, о «мирной конференции» никогда не было и речи. Украина, в свою очередь, поставила Швейцарию в неудобное положение.