Экс-глава МИД Швейцарии назвал ложью саммит по Украине Blick: о «мирной конференции» в Швейцарии по Украине никогда не было и речи

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Конференция по Украине в Бюргенштоке не имела никакого отношения к установлению мира, заявил экс-глава МИД Швейцарии Жорж Мартен в интервью газете Blick. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский это понимает. Экс-дипломат также назвал неразумным проведение саммита в Швейцарии.

Вопреки официальному названию, о «мирной конференции» никогда не было и речи. В лучшем случае «конференция по украинскому мирному предложению». Но даже это неправда! Фактически, Швейцария неразумно согласилась на то, чтобы Украина поставила ее в неудобное положение, организовав конференцию, — сказал бывший министр иностранных дел.

По словам Мартена, Зеленский знал, что саммит был направлен не на поиск путей к миру, а на объединение поддержки Киева за пределами западного круга. Бывший дипломат назвал непостижимым решение организаторов не пригласить Россию даже в случае отказа. Приглашение членов БРИКС, отметил Мартен, мало добавило смысла мероприятию.

Ранее Ватикан объяснил, почему воздержался от подписания итогового документа саммита по Украине в Швейцарии. Госсекретарь Святого престола, кардинал Пьетро Паролин отметил, что город-государство поддержал выводы конференции, но не поставил подписи под документом, так как находился в статусе наблюдателя. Подписи под итоговым коммюнике поставили 80 делегаций из 91 участвующих в саммите.