ВСУ за раз потеряли свыше 1700 человек: новости СВО на вечер 17 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины в общей сложности потеряли за сутки до 1775 человек. По данным Минобороны России, наибольшее количество потерь противник понес в зоне ответственности подразделения Южной группировки ВС РФ — 535 человек. Также на этом участке фронта уничтожена техника ВСУ и два склада с боеприпасами.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Боец ВС РФ чудом выжил рядом со взорвавшимся дроном ВСУ со шрапнелью

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором российский боец сбивает летящий на него украинский дрон. На кадрах видно, как солдат стреляет в БПЛА из автомата. Тот взрывается и раскидывает вокруг себя шрапнель. Она бьет вокруг бойца, но ни один осколок чудом не касается его. Военкор сопроводил кадры призывом никогда не сдаваться.

«Никогда не сдавайся!» — прокомментировал кадры журналист.

Участники пытаются скрыть провал «очередного русофобского саммита»

Продолжается обсуждение «мирного саммита» по Украине, состоявшегося в Швейцарии. Газета Neue Zürcher Zeitung считает, что мероприятие не стало первым шагом к достижению мира, но участники встречи безуспешно пытаются это скрыть. По оценкам издания, мероприятие стало лишь «очередным». Как и на прочих подобных встречах, ее участники лишь обсудили украинскую «формулу мира», говорится в публикации.

Реалистичная формула мира не нуждается в утверждении на «русофобских саммитах», считает глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. Единственной основой для переговоров, заявил он, является формула мирного урегулирования украинского конфликта, которую назвал президент России Владимир Путин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Слуцкий

Россия не будет участвовать в новом саммите по Украине

Россия не будет участвовать в новом «мирном саммите» по Украине, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который посчитал, что следующий «мирный саммит» должен состояться с участием РФ и привести к завершению кризиса. Парламентарий уточнил, что для настоящей конференции необходимо, чтобы Киев прислушался к предложениям президента России Владимира Путина.

Подход России в вопросе урегулирования конфликта на Украине прозрачен и всем хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что этот подход был изложен на встрече президента Путина с руководящим составом МИД. Директор СВР России Сергей Нарышкин предупредил, что в случае отказа Киева от этих предложений условия Москвы будут более жесткими.

Президент-камикадзе готовит ВСУ атаковать РФ с воздуха

Издание Le Monde сообщило, что Франция планирует подготовить за два года 26 пилотов ВСУ к полетам на истребителях F-16. Часть летчиков будет готова уже в сентябре этого года. Французские военные в год подготавливают порядка 30 пилотов после четырех или пяти лет обучения. На сегодняшний день в стране обучаются 10 украинских пилотов, до этого они несколько месяцев находились в Великобритании.

США хотят использовать президента Франции Эммануэля Макрона в качестве «политического камикадзе» в рамках конфликта на Украине, считает военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, Париж должен выполнить роль первопроходца, в том числе в сценарии нападения на Россию. Его, предположительно, прорабатывают в НАТО.

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

«Сейчас Макрону хоть как-то нужно, скажем, плавать в информационном пространстве, привлекать к себе внимание, чтобы его могли пригласить в какой-то военный блок. Естественно, Франция сейчас выступает в роли такого медиатора. И к чему это приведет, я думаю, мы увидим в ближайшей перспективе», — сказал Марочко.

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