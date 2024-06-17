Раскрыты суточные потери ВСУ Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли порядка 1700 человек

Фото: МО Украины

Совокупные потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1775 человек, сообщили в Минобороны России. Наибольшее количество потерь противник понес в зоне ответственности подразделения Южной группировки ВС РФ — 535 человек.

Противник потерял до 535 военнослужащих, два бронетранспортера, три пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм орудие Д-30. Также уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, российские войска нанесли поражение в этом направлении 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригадам ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Катериновка, Александро-Шультино и Горняк ДНР. Благодаря этому удалось улучшить положение по переднему краю.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» за последние 24 часа поразила 350 выявленных целей. В их числе 17 опорных пунктов, 19 пунктов дислокации и более 90 артиллерийских позиций противника. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты два дрона.

Тем временем большая часть членов НАТО одобрила удары украинской армии своим оружием по целям в глубине России. При этом не все в Альянсе поставляют Украине дальнобойное высокоточное вооружение. До недавних пор Запад не переходил черту, а украинским военным было запрещено использование мощных средств поражения.