В Кремле отреагировали на новый «саммит мира» с участием России и Украины Песков: подход РФ к урегулированию украинского конфликта прозрачен и известен

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Дмитрий Песков

Подход России к урегулированию конфликта на Украине прозрачен и всем хорошо известен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который сообщил, что следующий «саммит мира» должен состояться с участием РФ и привести к завершению кризиса, передает ТАСС.

Подход российской стороны вполне прозрачен и последователен, все хорошо его знают, в том числе и господин Кулеба. Этот подход был, кстати, изложен на встрече президента Путина с руководящим составом МИД, — заявил Кулеба.

Ранее руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил РИА Новости, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявлял, что Берн готов организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что швейцарские власти намерены продолжать контактировать с Россией и провести дискуссии с ней после встречи в Бюргенштоке. Он добавил, что не может раскрыть деталей, и попросил отнестись к этому с пониманием.