Военкор показал, как боец ВС России сбил летящий в него дрон Военкор Котенок: боец ВС России сбил летящий в него дрон ВСУ одним выстрелом

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в Telegram-канале видео, на котором боец Вооруженных сил России сбивает летящий в него украинский дрон. Военкор сопроводил кадры призывом никогда не сдаваться.

Никогда не сдавайся! Русский боец сбивает летящий его уничтожить FPV-дрон противника, — говорится в публикации.

На опубликованном видео российский боец стреляет в подлетающий к нему дрон из автомата. Военнослужащему хватило одного выстрела, чтобы уничтожить беспилотник и спасти свою жизнь.

Ранее стало известно, что российский боец прожил полтора месяца в оставленном украинскими войсками блиндаже. Основатель тверского штаба «Помощь Донбассу» Ольга Левитина рассказала, что в течение 45 дней участник СВО выживал, ел сухую лапшу из своих запасов и пил воду из лужи.

Левитина добавила, что подразделение бойца попало под обстрел со стороны ВСУ. Бойцу удалось добраться до окопа с ранением ноги. Там он выживал, пока участок фронта не перешел под контроль российских сил. К моменту эвакуации он был сильно истощен, но продемонстрировал невероятную стойкость, отметила Левитина.