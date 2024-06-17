В Госдуме ответили на предложение пригласить Россию на второй саммит Депутат Чепа: Россия не собирается участвовать в новом саммите по Украине

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Алексей Чепа

Россия не будет участвовать в новом «мирном саммите» по Украине, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Парламентарий уточнил, что для настоящей конференции необходимо, чтобы Киев прислушался к предложениям президента России Владимира Путина.

В каком-то фарсе, конечно, Россия не будет участвовать. Если Украина прислушается и услышит, о чем говорил президент России Владимир Путин в МИД, внемлет нашей позиции, осмелится неким образом поддержать их, — пояснил Чепа.

Депутат считает, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет собственного мнения. Он подчеркнул, что если украинский лидер решит ослушаться своих западных союзников, то его сразу же могут признать нелегитимным в Европе.

Зеленским все равно руководят, он своего мнения не имеет. Если он захочет ослушаться, то он сразу будет для них нелегитимен, он полностью зависимый и управляемый. Мы свою позицию заявили. Мы будем ее отстаивать, — заключил Чепа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что следующая международная конференция по украинскому конфликту должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.