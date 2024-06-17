В Швейцарии не воспринимают саммит по Украине как первый шаг к миру NZZ: саммит по Украине в Швейцарии не стал первым шагом к достижению мира

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Владимир Зеленский, Виола Амерд

Саммит по Украине в Швейцарии не стал первым шагом к достижению мира, но участники встречи безуспешно пытаются это скрыть, пишет газета Neue Zürcher Zeitung. По оценкам издания, мероприятие стало лишь «очередным». Как и на прочих подобных встречах, ее участники лишь обсудили украинскую «формулу мира», говорится в публикации.

Единственным отличием является то, что саммит прошел на уровне глав государств и правительств. Однако это не помогло в разработке нового консенсуса по урегулированию конфликта, добавило издание. Теперь участники встречи пытаются доказать, что она была полезной, но, пишут журналисты, им следовало бы продемонстрировать «некоторый реализм» в данном вопросе.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что следующая международная конференция по урегулированию конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.

До этого руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.