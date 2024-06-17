Стало известно, сколько украинских пилотов для F-16 подготовит Франция Le Monde: Париж за два года планирует подготовить 26 украинских пилотов для F-16

Фото: Army Spc. Elaina Nieves/defense.gov

F-16

Франция планирует подготовить за два года 26 пилотов Вооруженных сил Украины к полетам на истребителях F-16, пишет издание Le Monde. Отмечается, что часть летчиков будет готова уже в сентябре этого года.

По данным газеты, французские военные в год подготавливают порядка 30 пилотов после четырех или пяти лет обучения. На сегодняшний день в стране обучаются 10 украинских пилотов, до этого они несколько месяцев находились в Великобритании, где, помимо прочего, им преподавали английский язык. Этим украинцам от 21 до 23 лет.

Скорее всего, летчики будут проходить подготовку на тренажерах и самолетах Alpha Jet. При этом Париж решил сократить их срок обучения с полутора лет до полугода. Уже после этого пилоты ВСУ отправятся в Румынию, где пройдут обучение уже непосредственно на F-16.

Ранее член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что истребители F-16 американского производства, которые Дания планирует передать Украине, будут расцениваться Россией как прямое спонсирование терроризма и станут приоритетной целью для военнослужащих. Он предупредил, что военные самолеты не помогут ВСУ избежать разгрома.