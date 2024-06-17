Военэксперт предположил, что кроется за заявлением Украины о Крымском мосте Военный эксперт Литовкин: Украина ждет ослабления обороны Крымского моста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский мост

Заявления со стороны Украины о том, что Крымский мост потерял военное значение, сделаны, чтобы ослабить его оборону, уверен военный эксперт Виктор Литовкин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что для ВСУ Крымский мост является «костью в горле».

Эти заявления — лишь попытка отвлечь наше внимание и ослабить защиту моста. Крымский мост для них словно кость в горле, потому что он, по их мнению, связывает Россию с Украиной. Словно Крымский мост — это символ агрессии, — пояснил Литовкин.

Эксперт уверен, что украинская армия продолжит обстреливать и мост, и сам регион, как делали до этого. По его мнению, ВСУ могут вновь послать безэкипажные катера или попытаться подорвать переправу.

Так что ВСУ как обстреливали мост и Крым, так и будут продолжать это делать, посылать безэкипажные катера, пытаться подорвать Крымский мост. Это подлые люди, которым нельзя верить. Как только они увидят, что мы ослабили оборону, они сразу же нанесут новый удар исподтишка, — заключил эксперт.

Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ранее заявил, что с военной точки зрения Крымский мост значения уже не имеет. По его словам, переправа почти не используется для доставки военных грузов и ее уничтожение «дало бы уже не тот эффект».