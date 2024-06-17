В Британии Зеленского назвали премьер-министром Украины Daily Mail опубликовала материал, в котором назвала Зеленского премьером

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Британская популярная газета Daily Mail опубликовала материал по украинской конференции в Швейцарии,прошедшей 15 и 16 июня, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского премьер-министром. В материале отмечается, что военные поставки Запада Киеву недостаточны для того, чтобы победить Россию.

Премьер-министр Зеленский предупреждает, что военная помощь, направленная Украине, не поможет одолеть Россию, — гласит заголовок опубликованной фотоленты Daily Mail.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявлял, что власти стран Глобального Юга могут стать новыми посредниками в мирных переговорах между Россией и Украиной. Эксперт добавил, что такими государствами могут стать не только ОАЭ и Саудовская Аравия, но и азиатские государства.

До этого глава Министерства иностранных дел Саудовской Аравии Файсал бин Аль Сауд заявил, что сторонам придется пойти на «тяжелые компромиссы» для достижения мира. Руководитель внешнеполитического ведомства также добавил, что без участия Москвы невозможно разрешить проблему, для решения таких вопросов требуется диалог с Россией.