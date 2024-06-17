ВС РФ нанесли удары по сотням целей: новости СВО на утро 17 июня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-35

За последние 24 часа группировка войск «Центр» поразила 350 выявленных целей, рассказал начальник ее пресс-центра Александр Савчук. В том числе 17 опорных пунктов, 19 пунктов дислокации и более 90 артиллерийских позиций, уточнил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 16 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об успехах группировки войск «Центр»

Савчук добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены пять гаубиц Д-30, три гаубицы «Мста-Б» и четыре 120-мм миномета. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты два беспилотных летательных аппарата.

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины в течение 16 июня неоднократно открывали огонь по Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. По его словам, под обстрел попали поселки Теткино, Новый Путь, Горналь и хутор Олешня. Никто из местных жителей не пострадал.

Фото: МО Украины

Кроме того, активно работали средства радиоэлектронной борьбы, отметил врио губернатора. По его данным, в течение дня было ликвидировано и уничтожено 11 беспилотников ВСУ.

В небе над Липецком был подавлен беспилотный летательный аппарат, заявил губернатор региона Игорь Артамонов. Позже он сообщил еще об одном сбитом БПЛА. Его подавили над промышленной территорией Липецка, уточнил губернатор. После этого еще два беспилотника были подавлены над промышленной территорией города. По данным Артамонова, жертв нет.

Где повреждены объекты на Украине

Объекты инфраструктуры повредили в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, сообщил глава облсовета Николай Лукашук. По его словам, пострадали четыре хозяйственных сооружения, неиспользуемые здания и два газопровода.

Что начнут делать ВСУ

Вооруженные силы Украины намерены начать использовать новые типы дронов-камикадзе, оснащенные противотанковыми минами в качестве боеприпаса, сообщил источник в силовых структурах. По его информации, применение таких беспилотников планируется начать на Харьковском и Донецком направлениях. Для сбора таких мин ВСУ привлекли «волонтеров и частных подрядчиков — специалистов по разминированию иностранных стран».

Источник уточнил, что противотанковыми минами будут оснащаться беспилотники нового типа. Сейчас они в массовом порядке поступают в украинские войска. Предполагается, что применение дронов с новыми боеприпасами начнется в ближайшие несколько недель.

Фото: МО Украины

Что ждет датские F-16 при передаче самолетов Украине

Истребители F-16 американского производства, которые Дания планирует передать Украине, будут расцениваться Россией как прямое спонсирование терроризма и станут приоритетной целью для военнослужащих, заявил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет. Он предупредил, что военные самолеты не помогут ВСУ избежать разгрома.

Крымский депутат отметил, что F-16 станут приоритетной целью для российских войск еще на этапе их передачи Украине. Кроме того, это даст ВС РФ основание для ударов по новым базам дислокации.

Будет ли второй «саммит мира»

Украина начала консультации со странами, которые могли бы принять второй «саммит мира», сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что среди союзников Киева уже есть желающие. Президент уточнил, что саммит откроется, когда будет готов план действий, а каждый шаг из него будет проработан.

Швейцария готова организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявила президент страны Виола Амхерд. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис не исключил, что конференция может состояться до президентских выборов в США.

Кассис отметил, что проведение новой встречи будет зависеть «от воли Украины, организаторов и крупных стран». Министр не стал высказывать предположения относительно того, где такая встреча могла бы состояться. Кассис напомнил, что «сейчас есть шесть-семь формул мира» по ситуации на Украине.

Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press Иньяцио Кассис

Со временем представители России сядут за стол переговоров, заявил принимавший участие в швейцарском саммите по Украине президент Чехии Петр Павел. Он отметил, что на конференции высказались многие страны со всего мира.

Конференция по Украине в Швейцарии обернулась провалом, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский. Он добавил, что «мирный саммит» превратился во встречу друзей.

Ни одно из положений, которые обсуждали на конференции по Украине, не может быть реализовано без участия России, заявил Иньяцио Кассис. По его словам, участники саммита выбрали темы, которые имеют «ценность» для Москвы, а именно обмен военнопленными, безопасное использование атомной энергетики и ядерных установок и продовольственная безопасность.

Является ли Китай врагом Украины

Украина никогда не говорила, что Китай является ее врагом, заявил президент Владимир Зеленский. Он призвал не использовать это понятие в отношении КНР. По словам Зеленского, единственным врагом Украины является президент России Владимир Путин.

Зеленский утверждает, что Украина всегда уважала Китай, его территориальную целостность, суверенитет, народ, ценности и выбор страны. При этом Киев хотел бы, чтобы Пекин поступал аналогичным образом. Кроме того, Зеленский назвал Китай серьезной страной, обладающей политическим и экономическим влиянием на Россию.

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