Украине пригрозили более жесткими условиями мира со стороны России Нарышкин: условия мира для Украины будут жестче при отказе от предложений Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Нарышкин

Директор СВР России Сергей Нарышкин в интервью ТАСС заявил, что условия мира для Киева будут более жесткими в случае отказа от предложений президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее заявил, что для прекращения конфликта нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

Следующие условия, при которых может быть достигнут мир и подписано некое мирное соглашение, будут для Украины более сложными и более жесткими, — сказал Нарышкин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал украинского лидера Владимира Зеленского задуматься над предложением Путина о мире. По словам представителя Кремля, текущая динамика положения дел на фронтах отчетливо показывает, что и дальше для Киева она будет ухудшаться. Песков считает, что политик, который ставит интересы родины выше личных и своих хозяев, задумался бы над таким предложением.

Большинство участников Североатлантического альянса ранее одобрили удары украинской армии оружием НАТО по целям в глубине России. Однако не все в военном блоке поставляют Киеву дальнобойное высокоточное оружие.