Угледар, Часов Яр, Работино: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 17 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Волчанска, Новопокровки, Нетайлово, Сокола, Уманского, Работино и Часов Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 17 июня 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Без особых изменений. Российская армия обрабатывает позиции ВСУ с помощью средств дальнего поражения. В районе Работино и северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. Продолжаются бои на подступах к Константиновке. В районе Максимильяновки российские войска улучшают свои позиции, с целью продолжить дальнейшее наступление с последующим штурмом этого населенного пункта. Есть очередные продвижения ВС РФ в Красногоровке. Медленно, но верно российские войска вытесняют ВСУ в центральной части города. В Невельском — встречные бои. В районе Карловки продолжаются бои по обеим берегам водохранилища, в самом населенном пункте также есть продвижения российских войск. В Яснобродовке без особых изменений. В районе Новоселовки Первой ВС РФ ведут бои на подступах к намеленному пункту, пока без особых продвижений. Продолжаются бои в Соколе. Часовоярское направление. ВС РФ, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают штурм восточных окраин Часов Яра. Ожесточенные бои продолжаются в районе Богдановки», — сообщает проект.

По данным источника WarGonzo, на Харьковском направлении продолжаются бои в центральной части Волчанска и в районе Глубокого, где ВСУ пытаются контратаковать, одновременно подтягивая резервы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Два майора»

«На Харьковском направлении идут интенсивные бои в Волчанске и у Волчанских хуторов. За сутки 15 раз противник атаковал позиции наших войск со стороны н.п. Тихое, пытаясь перебросить подкрепление с юга через реку Волчья. ВСУ применяют высокоточные авиабомбы, вводят резервы для атакующих действий, но, несмотря на потери, успеха не имеют. Севернее н.п. Липцы у н.п. Глубокое ВСУ также пытаются атаковать при поддержке западной бронетехники. Линия боевого соприкосновения без значимых изменений. По оценкам наших войск с мест, командование ВСУ ждет удобного момента для ввода в бой ударной группировки своих войск, но пока не может найти слабое место в обороне ВС России. Со Сватово-Купянского направления сообщают о расширении зоны контроля и занятии важных опорных пунктов противника западнее Ивановки и Котляровки. В восточной части Часов Яра продолжаются тяжелые бои, расширяется зона контроля ВС России со стороны Богдановки. Активно задействуется авиация для ударов по позициям ВСУ. На Авдеевском направлении ВС России наступают севернее Очеретинского выступа от Архангельского до Новоалександровки. Идут бои у Сокола, Новопокровского, севернее Уманского и Яснобородовки», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что на Южнодонецком направлении продолжается штурм Красногоровки, южная часть которой контролируется ВС России. Источники канала «Два майора» также сообщают о взятии под контроль Георгиевки после нескольких месяцев боев.

«В 20 км северо-восточнее Работино армия России заняла позиции севернее автодороги Мирное-Загорное после закрепления в последнем. Западнее Работинского вклинения армия России продолжает выжигать позиции противника севернее Нестерянки тяжелыми огнеметными системами. На Херсонском направлении сообщают о взятии за прошедшую неделю под контроль ВС России важных островов в пойме реки Днепр, тем не менее, из-за особенностей местности и действий БПЛА противника их удержание осуществляется малыми группами нашей пехоты», — рассказали журналисты.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении идут бои в районе Волчанского агрегатного завода, где противник пытается выбить российские войска с занятых ими позиций. А в районе Глубокого командование ВСУ вводит в бой новые резервы. На Донецком направлении ВС РФ ведут наступление в Красногоровке, стремясь выбить ВСУ с позиций в районе парка им. Шевченко. Российские штурмовики продвинулись на восточные окраины Максимильяновки и приступили к боям на юге и юго-западе от населенного пункта. На Угледарском направлении украинские формирования были окончательно выбиты из руин Парасковиевки, сохранив присутствие только в лесопосадках к западу от села. Тем не менее говорить о закреплении в западной части населенного пункта преждевременно. На Авдеевском направлении российские войска значительно расширили зону контроля на западе и севере дуги Новоалександровка — Архангельское. Также штурмовики ВС РФ закрепились на востоке Сокола, бои за который продолжаются в течение последних дней», — пишет источник.

По данным канала «Рыбарь», ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Загорное на Запорожском направлении.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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