Ушаков: Путин перечеркнул итоги швейцарской конференции по Украине Ушаков: мирные предложения Путина перечеркнули итоги саммита в Швейцарии

Фото: kremlin.ru/Валерий Шарифулин, ТАСС

Владимир Путин

Мирные предложения по урегулированию украинского конфликта, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу, 14 июня, перечеркнули итоги прошедшего в Швейцарии саммита по Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, некоторые страны уже задумались над вариантом, предложенным Москвой, передает «Интерфакс».

На наш взгляд, мирные предложения президента России перечеркнули итоги швейцарской конференции. Участники Бюргенштока, хотели они этого или не хотели, были вынуждены учитывать наши предложения. Многие прогнозируемо сразу отмахнулись от этих предложений, но кое-кто задумался над нашим вариантом, — сказал Ушаков.

По его словам, число тех, кто готов рассмотреть предложения Путина, будет только увеличиваться. Помощник президента подчеркнул, что глава государства предложил не только возможность завершить конфликт, но и выработать условия, чтобы он не возник снова.

Ранее Владимир Путин назвал условия для начала переговоров. Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. Он пояснил, что Россия «хоть завтра» готова сесть за стол переговоров по Украине.