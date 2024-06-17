Политолог раскрыл детали будущего мирного саммита с участием РФ и Украины Политолог Ткаченко: на будущем мирном саммите РФ примет капитуляцию Украины

Фото: Администрация Президента Украины

Предстоящий мирный саммит, в котором будут участвовать Россия и Украина, определит, в каком формате капитулирует Киев, рассказал NEWS.ru профессор факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он усомнился, что глава РФ Владимир Путин отправится на мероприятие.

Я думаю, что президент России вряд ли туда лично полетит. А что касается мероприятия, то оно будет состоять из двух вещей. Первое — это военная капитуляция Украины, пока неясно, каким образом она будет оформлена. Второе — переговоры о европейской или евразийской безопасности. Это вполне в духе наших требований, как в декабре 2021 года, — заявил Ткаченко.

Политолог отметил, что урегулирование конфликта потребует подготовки сложного комплекса документов. Обсуждение второго вопроса, считает он, может затянуться.

Это очень сложный вопрос, не на месяц и даже не на год обсуждений. Конечно, президент России в этом случае должен будет поехать на саммит, чтобы зафиксировать новую реальность с точки зрения многосторонних гарантий безопасности, — сказал Ткаченко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что следующая международная конференция по урегулированию конфликта должна привести к его завершению, поэтому на нее нужно пригласить Россию. По его словам, рано или поздно с Москвой придется договариваться.

До этого руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что следующая международная конференция по Украине может состояться до президентских выборов в США, которые запланированы на 5 ноября.