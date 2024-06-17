Военкор Никита Цицаги погиб под Угледаром: как ВСУ атакуют РФ 17 июня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Цицаги

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской, Воронежской и Липецкой областями, а также над Краснодарским краем. Военный корреспондент Никита Цицаги погиб во время налета дронов под Угледаром в ДНР. Несколько населенных пунктов Белгородской области временно остались без света из-за ударов БПЛА. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ПВО пресекла удар ВСУ по трем регионам России

Минувшей ночью украинские войска попытались атаковать дронами Белгородскую, Воронежскую и Липецкую области, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, а также три БПЛА над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении МО.

Глава Липецкой области оценил последствия налета БПЛА

Глава Липецкой области Игорь Артамонов тем временем сообщал о четырех сбитых беспилотниках. По его словам, три из них были подавлены над промышленной территорией областного центра. Во всех случаях обошлось без последствий на земле.

«На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гусев сообщил об отсутствии разрушений после атаки дронов под Воронежем

Опасность атаки БПЛА действовала в Воронежской области с половины второго ночи, следует из сообщений губернатора Александра Гусева. Об уничтожении над регионом двух дронов стало известно около шести утра.

«Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал чиновник в Telegram-канале.

Атака беспилотника была пресечена в Краснодарском крае

Вооруженные силы Украины попытались ударить беспилотником по территории Краснодарского края, сообщило Министерство обороны России. Дрон был уничтожен средствами ПВО накануне вечером.

«Около 22:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Военкор погиб при налете дронов под Угледаром в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 20 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 17 обстрелов на Донецком направлении, два — на Горловском и один — на Волновахском. ВСУ выпустили 45 боеприпасов по региону. Обошлось без повреждений жилых домов и инфраструктурных объектов.

Военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб под Угледаром в ДНР во время атаки украинских дронов. Это произошло в районе Никольского монастыря, откуда журналист планировал сделать репортаж.

«Жестокое убийство Н. Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, на совести которого многочисленные жизни мирных граждан. Уверены, что виновные понесут заслуженное наказание», — прокомментировала гибель военкора официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: МО Украины

Населенные пункты Белгородчины остались без света после налета БПЛА

Накануне днем украинская армия ударила беспилотниками по трем населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огнем оказались Шебекино, Дроновка и Вязовое.

Глава региона уточнил, что в результате прилета дрона-камикадзе на одном из предприятий в Шебекино взрывом была посечена кабина грузового автомобиля. В Вязовом при детонации сброшенного с БПЛА боеприпаса выбило окна в одном из домов, в Дроновке взрывом повредило автомобиль.

Утром 17 июня дроны ВСУ атаковали Козинку и Глотово. Четыре автомобиля получили повреждения. В одном из многоквартирных домов Козинки в результате падения взрывного устройства произошло задымление кровли.

Поселки Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский, а также в село Головчино временно остались без света из-за повреждения линий электропередачи.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова о последствиях ударов украинских войск по Белгородской области.

Глава Курской области сообщил о пожаре в жилом доме после атаки БПЛА

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Теткино, Новый Путь, Горналь и Олешня. Местные жители не пострадали.

Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Троицкое и Сергеевку, а также пункт пропуска «Крупец». Пожар произошел в одном из жилых домов Троицкого в результате сброса взрывного устройства с БПЛА. Возгорание было оперативно потушено.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Курской области и их последствиях.

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