В Харькове прогремело несколько взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Серия взрывов произошла в Харькове на востоке Украины, сообщило украинское издание «Общественное». Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В местных пабликах пишут о двух взрывах, прозвучавших в пригородах — Старом Салтове и Веселом. Подписчики считают, что речь идет о прилетах корректируемых авиационных бомбах (КАБ). В настоящее время в ряде областей Украины, в том числе Харьковской, объявлена воздушная тревога. До этого о взрыве в Харькове стало известно в ночь на 17 июня. Местные власти подтвердили прилет КАБа. Однако точное место не назвали. Предположительно, пригород или окрестности Харькова.

Вооруженные силы Украины подтягивают резервы на Харьковском направлении, заявлял глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. По его словам, ВСУ наращивают силы у Волчанска и Липцев, в районе этих населенных пунктов идут ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы, информировал ранее глава местной администрации Роман Мрочко. При этом воздушная тревога в регионе украинскими властями не объявлялась. Минобороны России данную информацию не комментировало.