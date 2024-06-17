В Харькове зафиксировали взрыв

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Взрыв прозвучал в Харькове, сообщило украинское издание «Общественное» без подробностей. Известно, что в городе объявляли воздушную тревогу. Местные власти утверждают, что имел место прилет.

В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом (корректируемая авиационная бомба. — NEWS.ru) уточняется — это пригород, или окрестность Харькова, — сообщил глава региона Игорь Терехов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что контрнаступление украинских войск на Харьковском направлении не имеет особого смысла. По его словам, инициатива на всех участках в зоне проведения СВО по-прежнему остается за российскими войсками.

Вооруженные силы Украины начали стягивать технику ко второму и третьему эшелонам обороны на Харьковском направлении, сообщал оператор барражирующего боеприпаса «Ланцет» с позывным Линь. По его мнению, действия противника могут говорить о подготовке к контрнаступлению.

Вооруженные силы Украины намерены начать использовать новые типы дронов-камикадзе, оснащенные противотанковыми минами, в качестве боеприпаса. Применение таких беспилотников планируется начать на Харьковском и Донецком направлениях. Для сбора таких мин ВСУ привлекли «волонтеров и частных подрядчиков — специалистов по разминированию иностранных стран».