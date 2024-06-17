Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне

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В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы, сообщил глава местной администрации Роман Мрочко в Telegram-канале. При этом воздушная тревога в регионе украинскими властями не объявлялась. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Ранее назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной украинским властям части области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Кроме того, по его словам, поврежден газопровод.

До этого взрыв прогремел в административном центре Харьковской области Украины. По информации СМИ, там была объявлена воздушная тревога. Как утверждают местные власти, в Харькове был прилет.

В ночь на 17 июня ВСУ атаковали Липецкую область России беспилотниками. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, никто из населения не пострадал, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.

Telegram-канал Mash после этого сообщил, что атака беспилотников была нацелена на Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, ВСУ применили три дрона-камикадзе самолетного типа, которые несли на себе от 2 до 3,5 кг взрывчатки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.