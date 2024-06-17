Газопровод взорвался в Херсонской области Объект инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Фото: МЧС Украины

Объект критической инфраструктуры получил повреждения в подконтрольной Киеву части Херсонской области после взрывов, сообщил в Telegram-канале назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин. Кроме того, там был поврежден газопровод.

Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры и газопровод, — написал Прокудин.

Ранее взрыв прогремел в административном центре Харьковской области Украины. По информации СМИ, там была объявлена воздушная тревога. Как утверждают местные власти, в Харькове был прилет.

До этого глава облсовета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщал о повреждении объектов инфраструктуры в Никопольском районе. Уточнялось, что пострадали четыре хозяйственных сооружения, неиспользуемые здания и два газопровода.

Также ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинские войска неоднократно атаковали регион на протяжении всего дня 16 июня. Под ударом оказались поселки Теткино, Новый Путь, Горналь и хутор Олешня. Противник применил дроны-камикадзе и сбрасывал боеприпасы с БПЛА. По словам Смирнова, пострадавших среди мирных жителей нет.