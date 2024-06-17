Обломки украинского дрона рухнули на жилой дом Губернатор Артамонов: обломки дрона ВСУ повредили крышу частного дома в Липецке

Фото: МО Украины

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, никто из населения не пострадал, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.

Это была достаточно массированная атака БПЛА. Ночью поступили данные о четырех уничтоженных беспилотниках. По уточненным данным, их оказалось три. Выяснилось, что сначала крупные обломки были приняты за еще один сбитый дрон. К сожалению, детали БПЛА упали на крышу террасы одного из частных домов. С восстановлением поможем, — написал глава области.

Артамонов также призвал местных жителей и СМИ не публиковать фотографии и видео с мест падения дронов. Он объяснил, что такие материалы помогают врагу корректировать огонь, поэтому для общей безопасности не стоит обнародовать такой контент.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об атаке беспилотников на Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, ВСУ применили три дрона-камикадзе самолетного типа, которые несли на себе от 2 до 3,5 кг взрывчатки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Канал указал, что обломки дронов упали в частном секторе и незначительно повредили один из домов. Mash утверждает, что атака подобного масштаба на комбинат, производящий чугун, сталь и металл, в том числе для военной промышленности страны, проводится впервые.