Mash сообщил об атаке БПЛА на завод, производящий металл для ВПК России Mash: три БПЛА атаковали Новолипецкий металлургический комбинат

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщает об атаке беспилотников на Новолипецкий металлургический комбинат. По данным канала, ВСУ применили три дрона-камикадзе самолетного типа, которые несли на себе от 2 до 3,5 кг взрывчатки. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В публикации канала уточняется, что все они были нейтрализованы российскими силами радиоэлектронной борьбы в двух километрах от предприятия. Как говорится в сообщении канала, обломки дронов упали в частном секторе и незначительно повредили один из домов. Канал утверждает, что атака подобного масштаба на комбинат, производящий чугун, сталь и металл в том числе для военной промышленности страны, проводится впервые.

В российском военном ведомстве ранее сообщили, что в ночь на 17 июня ВСУ пытались атаковать беспилотниками объекты в Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку противника. Один украинский дрон был сбит над Белгородской областью, два — над Воронежской и еще три — над Липецкой областью.

До этого глава Липецкой области Игорь Артамонов сообщал об уничтожении одного украинского беспилотника. Жертв и пострадавших нет. Позднее он заявил о повторном ударе, дрон был ликвидирован над промышленной территорией города. После этого губернатор сообщал о подавлении еще двух БПЛА над Липецком.