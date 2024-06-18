В российском городе после атаки ВСУ загорелись нефтепродукты Голубев: в Азове после атаки ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Азове в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. По предварительным данным, жертв нет.

Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС, — написал он.

Украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области, сообщал ранее врио главы региона Алексей Смирнов. По его информации, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что по меньшей мере три мирных жителя пострадали от обстрела украинскими войсками села Гора-Подол. По его словам, пострадавших с контузией и минно-взрывными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ.

В ночь на 17 июня Вооруженные силы Украины предприняли попытки атаковать Липецкую область с помощью беспилотников, заявлял губернатор Игорь Артамонов. По его данным, никто из населения не пострадал, но обломки одного из дронов упали на крышу частного дома.