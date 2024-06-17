ВСУ за сутки атаковали более десятка населенных пунктов Курской области Смирнов: ВСУ за сутки атаковали более десятка населенных пунктов Курской области

Фото: МО Украины

Украинская армия за сутки атаковала свыше 10 населенных пунктов Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. По его информации, обстрелам подверглись Суджанский, Кореневский, Глушковский и Рыльский районы. Никто из местных жителей при этом не пострадал.

В течение дня неоднократно обстреливались село Горналь Суджанского района, села Гордеевка и Троицкое, деревни Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселок Теткино, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района. Никто из жителей не пострадал, — говорится в сообщении.

Сбросы боеприпасов с беспилотников ВСУ и атаки дронов-камикадзе зафиксировали недалеко от деревень Успеновка и Викторовка Кореневского района, поселка Краснооктябрьский Глушковского района, а также села Бегоща Рыльского района.

Отмечается, что в результате действий украинской армии повреждены линии электропередачи в поселке Краснооктябрьский, без света временно остаются жители села Волфино и поселка Волфинский Глушковского района. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка, добавил врио губернатора.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что по меньшей мере три мирных жителя пострадали от обстрела украинскими войсками села Гора-Подол. По его словам, пострадавших с контузией и минно-взрывными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ.