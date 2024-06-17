Гладков рассказал о пострадавших после обстрела Белгородской области Гладков: три мирных жителя ранены в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

Фото: Павел Колядин/ТАСС

По меньшей мере три мирных жителя пострадали от обстрела села Гора-Подол в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших с контузией и минно-взрывными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Под обстрел ВСУ попало село Гора-Подол Грайворонского городского округа. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в Грайворонскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается, — написал Гладков.

В результате обстрела выбиты окна в четырех квартирах, пять частных домовладений получили различные повреждения. У них посечены кровли и фасады, выбиты окна, повреждения получили заборы и надворные постройки. Повреждены остекление и входные группы в административном здании и социальном объекте, отметил губернатор.

Ранее Гладков заявлял, что в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.