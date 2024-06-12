Жительница Шебекино пострадала при обстреле со стороны ВСУ Гладков: жительница Шебекино получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

В городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, у пострадавшей травмированы руки, ноги, а также грудная клетка, женщину увезли медики.

По предварительной информации, пострадал один мирный житель — у женщины осколочные ранения рук и ног, а также грудной клетки. Бригадой скорой она доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода. Медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Кроме того, в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и крыши. В двух многоквартирных домах также выбиты окна, в одном из них линия газоснабжения получила повреждения.

Аварийные бригады работают на месте. Также осколками посечены девять автомобилей. Оперативные службы на месте, подомовый обход продолжается, — резюмировал губернатор.

Ранее мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины из РСЗО по городу Шебекино. По информации Гладкова, мужчина скончался до приезда медиков. Кроме того, две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию. Местным жителям оказали необходимую помощь.