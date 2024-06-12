Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Белгородской области Гладков: житель Шебекино стал жертвой обстрела ВСУ Белгородской области

Фото: МО Украины

Мирный житель погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО по городу Шебекино в Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его информации, мужчина скончался до приезда медиков.

В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. <...> По состоянию на данный момент ранены трое, — говорится в сообщении.

Две женщины получили осколочные ранения, еще один пострадавший — контузию, добавил Гладков. Местным жителям оказали необходимую медицинскую помощь.

Повреждения в результате атаки ВСУ зафиксированы в шести частных жилых домовладениях и 11 многоквартирных домах. Урон также был нанесен линия электропередачи в регионе, констатировал губернатор.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что в результате обстрела со стороны украинских военных села Садового Голопристанского муниципального округа был разрушен магазин, где находилось много посетителей и персонала. В результате происшествия, по его словам, погибли 19 человек, еще пятеро ранены.

До этого Гладков передавал об ударе дронов ВСУ по служебному автобусу сельхозпредприятия в городе Шебекино. Пострадали три женщины, у одной из них осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — правого бедра.