Беспилотники ВСУ атаковали служебный автобус в российском регионе Гладков: три человека пострадали при ударе дронов ВСУ по автобусу в Шебекино

Фото: МО Украины

Три женщины получили ранения в результате атаки беспилотников ВСУ на служебный автобус сельхозпредприятия в Шебекино, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. <...> Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния. По предварительной информации, у нее сотрясение головного мозга и контузия, — отметил глава области.

У самого автобуса была пробита крыша и повреждено остекление. На месте происшествия работают оперативные службы, констатировал Гладков.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины ударил по легковому автомобилю в селе Ясные Зори Белгородской области. Из-за взрыва транспортное средство получило серьезные повреждения. Никто из жителей региона не пострадал, в момент атаки в машине никого не было, уточнил губернатор региона.

До этого системы противовоздушной обороны нейтрализовали в небе над Белгородской областью украинский снаряд, выпущенный из реактивной системы залпового огня «Ольха». Пресс-служба Минобороны России уточняла, что воздушная цель была перехвачена 2 июня в районе 09:40 мск.