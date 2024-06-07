«Кровавое преступление»: Сальдо заявил о больших жертвах после обстрела ВСУ Сальдо: 19 человек погибли и пять ранены при обстреле ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

В результате обстрела ВСУ села Садовое Голопристанского муниципального округа разрушен магазин, где находилось много посетителей и персонала, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. В результате происшествия, по его словам, погибли 19 человек, пять человек ранены.

На месте происшествия с соблюдением необходимых мер предосторожности работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медпомощь, — отметил Сальдо.

Глава региона подчеркнул, что акт терроризма против мирных жителей «показывает отвратительную сущность Владимира Зеленского».

Терактами в Херсонской области и в Луганске он сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце — Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран, — сказал он.

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что общее количество жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек. Трагедия произошла год назад. Сальдо также выразил сожаление в связи с гибелью людей от «воздействий выпущенной злой волей стихии». Он возложил вину за произошедшее на Украину.