«Нормальные ребята»: Марков оценил новые назначения в Минобороны России Политолог Марков назвал «нормальными ребятами» новых замов Белоусова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сергей Марков

Новые заместители министра обороны России «нормальные ребята», заявил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. Он отмечает, что смена пяти замов главы ведомства означает, что «вся команда бывшего министра обороны Сергей Шойгу уходит». Станут ли назначенцы «командой нынешнего руководителя ведомства Андрея Белоусова» покажет время, убежден он.

Новые замы, кого знаю лично, — нормальные ребята. Вся страна желает им успеха! — написал Марков.

Президент страны Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Савельев также возглавит аппарат Минобороны страны. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей. Указы уже вступили в силу.

В российском военном ведомстве пояснили, как распределены полномочия новых заместителей Андрея Белоусова. Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства необходимых объектов, Леонид Горнин будет ответственным за финансовое обеспечение Вооруженных сил Росии. Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих