Путин назначил заместителей министра обороны Путин назначил Цивилеву, Савельева и Фрадкова замминистра обороны

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Леонид Горнин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, Савельев также возглавит аппарат Минобороны РФ. В связи с новыми постами всех освободили от занимаемых прежде должностей. Указы уже вступили в силу.

Накануне Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Согласно подписанному главой государства указу, Титов занял пост с формулировкой «для достижения целей устойчивого развития».

В начале июня Путин подписал указ о назначении вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года. Кроме того, бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, получивший должность помощника президента в обновленном правительстве, назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев ранее назначил действующего полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генсовета партии. Он займет должность после съезда политсилы.