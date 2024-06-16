Президент России назначил спецпредставителя по международным организациям Борис Титов назначен спецпредставителем президента по международным организациям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борис Титов

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Глава государства подписал соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовых актов. Согласно документу, Титова назначили с формулировкой «для достижения целей устойчивого развития».

Назначить Титова Бориса Юрьевича специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, — говорится в тексте.

Глава государства подписал указ 16 июня. В 2020–2022 годах спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями являлся Анатолий Чубайс. Титов, в свою очередь, был уполномоченным по защите прав предпринимателей. Эту должность он получил в 2012 году. Титов был переназначен на пятилетний срок в июне 2017 года.

Ранее Владимир Путин объявил о подписании указа об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития страны по итогам заседания Совета по науке и образованию. В Кремле уточнили, что в документе будет упоминаться атомная энергетика. Название указа звучит как «Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий».

Российский лидер уточнил, что в этой сфере у страны есть конкурентные преимущества. Россия является мировым лидером в области атомной энергетики, констатировал Путин.