Экс-губернатор Тульской области Дюмин получил новое назначение Экс-губернатор Тульской области Дюмин назначен секретарем Госсовета

Фото: kremlin.ru

Александр Дюмин

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, получивший должность помощника президента в обновленном правительстве, назначен секретарем Государственного совета Российской Федерации, сообщается на сайте Кремля. Указ президента страны вступает в силу сегодня, со дня его подписания.

Назначить секретарем Государственного совета Российской Федерации помощника президента Российской Федерации Дюмина А. Г., — следует из документа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощниками. Временно исполняющим обязанности губернатора области стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев.

Также глава государства подписал указ, которым утвердил новый состав российского правительства. В частности, Андрей Белоусов стал министром обороны, Владимир Колокольцев и Александр Куренков оставили за собой посты глав МВД и МЧС. Сергей Лавров сохранил должность министра иностранных дел РФ.

Говоря о назначении Белоусова, Путин рассказал, что он, как экономист, в последнее время занимался поручениями двойного назначения, в том числе развитием беспилотных летательных аппаратов. Президент выразил надежду, что новый глава Минобороны справится с поставленными перед ним задачами.