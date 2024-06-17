Минобороны распределило полномочия новых заместителей Белоусова Замминистра обороны Фрадков займется вопросами управления имуществом

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В Минобороны РФ объяснили, как ведомство распределило полномочия новых заместителей Андрея Белоусова. Павел Фрадков будет отвечать за вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства необходимых объектов, поскольку у него есть опыт в Росимуществе и Управлении делами президента России. Леонид Горнин будет ответственным за финансовое обеспечение Вооруженных сил РФ. Он должен повысить прозрачность трат и создать условия для эффективного расходования бюджетных средств, уточнили в министерстве.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Евгеньевна Цивилева будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этим процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень, где в центре находится человек, — сказано в сообщении.

В Минобороны добавили, что Горнин ранее занимал пост первого замминистра финансов России, поэтому на его плечи легли вопросы, связанные с финансами. Что касается Цивилевой, то она имеет опыт управления фондом «Защитники Отечества», который может применить для развития социального и жилищного обеспечения военнослужащих.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий министру обороны РФ иметь 12 заместителей. Отмечается, что в это число входит два первых замминистра.