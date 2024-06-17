Путин разрешил министру обороны иметь 12 заместителей Путин подписал указ, разрешающий иметь в Минобороны 12 замминистра

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Владимир Путин

В Министерстве обороны России разрешили иметь 12 заместителей министра, соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что в это число входит два первых замминистра.

Разрешить иметь в Министерстве обороны Российской Федерации 12 заместителей министра, в том числе двух первых замминистра, одного статс-секретаря — замминистра, одного замминистра — начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и одного замминистра — руководителя аппарата Минобороны РФ, — сказано в документе.

Отмечается, что нововведения внесены в рамках изменений указа от 16 августа 2004 года. Новый документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали замглавы военного ведомства. Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

До этого президент РФ назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями. Согласно подписанному главой государства указу, Титова занял пост с формулировкой «для достижения целей устойчивого развития».