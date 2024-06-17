Украинские дроны влетели в КамАЗ и два комбайна под Белгородом Гладков: в Белгородской области дронами ВСУ повреждены КамАЗ и два комбайна

Фото: МО Украины

Военнослужащие Вооруженных сил Украины атаковали с помощью FPV-дрона грузовик КамАЗ и два комбайна в Грайворонском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

КамАЗ и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. По предварительным данным, никто не пострадал, — сказано в сообщении.

Глава региона отметил, что на месте работают сотрудники оперативных служб. Обнаружено, что из-за взрыва беспилотного летательного аппарата все транспортные средства получили повреждения остекления, кроме того, у одного комбайна осколками посекло кабину, у второго — радиатор.

Ранее глава Белгородской области сообщал, что по меньшей мере три мирных жителя пострадали от обстрела украинскими войсками села Гора-Подол. По его словам, пострадавших с контузией и минно-взрывными травмами доставили в Грайворонскую ЦРБ.

До этого Гладков заявлял, что в городе Шебекино Белгородской области мирная жительница получила травмы во время атаки украинской армии. У пострадавшей зафиксировали ранения руки, ноги, а также грудной клетки, женщину увезли медики, уточнил он.