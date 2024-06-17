Бои в Харьковской области 17 июня: успехи и проблемы ВС РФ, Волчанск, Липцы

Фото: МО РФ

Российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости и события в Харьковской области. Какую информацию с этого участка фронта они предоставили сегодня, 17 июня 2024 года? Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Обстановка в Харьковской области в понедельник

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные бои в Волчанске.

«Активные боевые действия развернулись на восточной окраине города. Противник за сутки 15 раз атаковал позиции „северян“ со стороны н. п. Тихое, одновременно пытаясь перебросить подкрепление с юга через реку Волчья. Кроме бессмысленных потерь личного состава в количестве до 100 нацистов и утраты позиций враг ничего не добился, был отброшен. В районе многоэтажек активность ВСУ не наблюдалась. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 300 метров. На Липцовском направлении „Бесстрашными“ отбита контратака ВСУ численностью до 50 человек при поддержке двух БТР в районе н. п. Глубокое. Уничтожено до 10 нацистов, оба БТР сожжены», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что за прошедшие сутки потери ВСУ составили до 350 человек.

«Также вскрыты и уничтожены: два БТР в районе н. п. Глубокое; БМ-21 „Град“; 120-мм миномет в районе н. п. Волчанск; три единицы автомобильной техники; склад боеприпасов. Противник проводит разведку боем и за прошедшие сутки сосредоточил усилия на восточном фланге Волчанска. Командование ВСУ ждет удобного момента для ввода в бой ударной группировки своих войск, но пока не может найти слабое место в обороне группировки „Север“. Зеленский, вернувшись из Швейцарии, наверняка потребует от своих генералов результата, поэтому начало контрнаступления основных сил ВСУ дело времени. Не добившись побед на дипломатическом фронте, киевский режим захочет реабилитироваться на поле боя и задача „Бесстрашных“ не дать противнику осуществить свои планы», — добавил «Северный ветер».

Фото: МО Украины

«Два майора» передают, что на Харьковском направлении идут интенсивные бои в Волчанске и у Волчанских хуторов.

«ВСУ применяют высокоточные авиабомбы, вводят резервы для атакующих действий, но, несмотря на потери, успеха не имеют. Севернее н. п. Липцы у н. п. Глубокое ВСУ также пытаются атаковать при поддержке западной бронетехники. Линия боевого соприкосновения без значимых изменений. По оценкам наших войск с мест, командование ВСУ ждет удобного момента для ввода в бой ударной группировки своих войск, но пока не может найти слабое место в обороне ВС России», — сообщил источник.

Военкор Геннадий Алехин рассказал, что вчера наблюдалась небывалая огневая активность российской армии на направлении Волчанск — Липцы.

«Жесточайшие бои в районе агрегатного завода в Волчанске. Мы контролируем большую часть. Наши расширяют фронт на участке восточнее Волчанска. Липцы: основная задача — углубиться на территорию противника, основательно закрепиться. Задача выполнена. Батальон 42-й бригады ВСУ был доукомплектован из состава уроженцев Харькова и Харьковской области — все ищут родственников. Батальон понес существенные потери. Практически стал реализовываться план Минюста Украины о привлечении бывших заключенных для отправки их на линию боевого соприкосновения. Двум пожилым женщинам с трудом удалось выйти из Волчанска. Они прошли пешком около 12 километров в сторону подразделений российской армии, которые находятся на границе. Постоянно повторяют: „Скорее бы уже русские пришли и остались в Харьковской области“. У этих женщин племянники и внуки воюют в Вооруженных силах России», — отметил он.

«Военная хроника» пишет, что украинские войска несколько недель свозят подкрепления и личный состав поближе к районам в Харьковской области, где идут бои.

«С учетом того, что группировка „Север“ стоит на своих позициях и не собирается выходить, высока вероятность, что по ожесточенности и плотности бои на этом направлении могут повторить прошлогоднюю Работинскую мясорубку. Сравнивать происходящее наиболее правильно именно с этой операцией и, возможно, частично с Артемовской и Авдеевской операциями. В чем может быть замысел ВСУ? Стратегический замысел наступления может состоять в отбивании территории, занятой „северными“ в ходе наступления. Речь прежде всего идет о Волчанске и прилегающих районах — Старица, Терновая, Весёлое, Глубокое — общей площадью порядка 120–150 кв. км. Главный удар, предположительно, может быть нанесен в районе Липцев (20 км от Харькова), где украинская армия окапывается несколько недель и фактически разменивает личный состав пехоты на время, необходимое для подготовки к удару. При этом нельзя исключать, что возможно нанесение одного или нескольких отвлекающих ударов с разбегом в 5–15 км от основного», — отметили авторы канала.

Фото: МО Украины

«Военная хроника» считает, что такие планы могут быть для ВСУ рискованными, так как «северные» не только двигаются в Волчанске, но и постепенно задействуют дополнительные силы поддержки.

«С 5 июня ВСУ фиксируют значительное увеличение числа прилетов корректируемых авиабомб, с помощью которых ВС РФ активно поражают не только тылы, но и передовые объекты, включая блиндажи и полевые укрепления. Кроме того, артиллерия и пехота „северян“ активно закапываются в землю, видимо, учитывая полученный опыт прошлогоднего наступления ВСУ под Донецком и на Запорожье. Штурм российских укрепов под Волчанском и Липцами с учетом активности артиллерии ВС РФ для ВСУ может оказаться еще сложнее, чем прошлогодний наскок под „линию Суровикина“ около Работино ценой нескольких (в ряде случаев элитных) бригад», — подчеркнули авторы канала.

Фото: МО РФ

Также «Военная хроника» обращает внимание, что в случае провала наступления или тактического, но ничего не значащего с оперативной точки зрения успеха, ВСУ рискуют оказаться в полукотле с вытянутыми вперед резервами, как уже было в Артемовске, Соледаре, Авдеевке, Работино.

«Если произойдет именно это, то для деблокирования этой группировки потребуется привлекать дополнительные силы, которые, как и уже находящиеся под Волчанском и Липцами бригады и батальоны, придется снимать с других фронтов. В-третьих, качество личного состава, преимущественно состоящего из мобилизованных в ТрО украинцев, с начала всеобщей мобилизации существенно упало. Примечательно, что в силу многих причин (среди которых отсутствие мотивации, снаряжения и активность ВС РФ) время жизни мобилизованных ВСУ под Волчанском практически сравнялось со временем жизни подразделений украинской армии под Артемовском и в среднем составляет от 12 до 30 часов при нахождении на передовой (отметка „ноль“). Отсутствие результата в таких подразделениях может вынудить командование ВСУ снова бросать в бой кадровые бригады, состояние которых после нескольких недель кровопролитных боев уже не получается назвать удовлетворительным», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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