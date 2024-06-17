Ситуация на Украине не позволяет направить туда канадских инструкторов, заявил журналистам министр национальной обороны страны Уильям Блэр. По его словам, сейчас нет возможности обеспечить военным коучам безопасность, передает ТАСС.
В настоящее время, на мой взгляд, неподходящие обстоятельства для размещения канадских инструкторов на Украине. <...> Если обстоятельства изменятся, мы готовы это рассмотреть, — уточнил Блэр.
При этом министр предупредил, что Канада продолжит обучать украинских солдат на своей территории, в Великобритании, Латвии и Польше. Блэр добавил, что Оттава уже подготовила более 40 тысяч бойцов ВСУ.
Ранее правительство Германии не поддержало идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки военных инструкторов на Украину. Отмечалось, что Париж направил десяткам западных стран предложение присоединиться, однако проигнорировал правительство ФРГ — письмо с приглашением в Берлин не поступило.
Как утверждали СМИ, правительство ФРГ ясно дало понять, что не намерено отправлять своих военнослужащих на Украину ни в каком качестве. В Берлине опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в конфликт на Украине. Такую точку зрения разделяют Италия и Испания.