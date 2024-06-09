В Германии оценили идею Макрона об отправке инструкторов на Украину Welt: Берлин не поддержал идею Макрона об отправке инструкторов на Украину

Фото: Barbara Neyman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Правительство Германии не поддерживает идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании в Евросоюзе коалиции для совместной отправки военных инструкторов на Украину, пишет газета Welt am Sonntag. Отмечается, что Париж направил десяткам западных стран предложение присоединиться, однако проигнорировал правительство ФРГ — письмо с приглашением в Берлин не поступило.

Как пишет издание, правительство ФРГ ранее дало понять, что не намерено отправлять своих военнослужащих на Украину ни в каком качестве. В Берлине опасаются, что обучение на месте может создать значительный риск эскалации и еще глубже втянуть Запад в конфликт на Украине. Такую точку зрения разделяют Италия и Испания.

Ранее депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что Запад готовит предлог для размещения войск на Украине. По ее словам, страны Альянса могут отправить в республику немецкие или другие вооружения, способные наносить удары по российской территории.

Кроме того, страны НАТО разрабатывают наземные коридоры для оперативной переброски американских войск на случай прямого военного столкновения с Россией, пишет Telegraph. Альянс думает над тем, как быстро переместить солдат США и бронетехнику к границам РФ.