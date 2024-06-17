В Госдуме раскрыли план Украины по уничтожению российских журналистов Депутат Толмачев: ВСУ целенаправленно устраняют российских журналистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины целенаправленно устраняют российских журналистов, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что современная Украина — типичный пример тоталитарного государства. По его словам, корреспонденты Андрей Стенин, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Валерий Кожин и Никита Цицаги — герои, отдавшие жизнь за правду.

Украина — типичный пример тоталитарного государства. А что угрожает такой «демократии»? Гласность и ее главный инструмент — СМИ. Поэтому одна из задач Киева на фоне поражения на всех фронтах — ликвидировать наших журналистов. Андрей Стенин, Игорь Корнелюк и Антон Волошин, Валерий Кожин, Никита Цицаги — герои, выполнявшие профессиональный долг в самых опасных условиях и отдавшие жизни, чтобы мир знал правду, — отметил депутат.

Толмачев добавил, что международные организации зачастую закрывают глаза на обстрелы прессы со стороны ВСУ. Он выразил сожаление, что в результате боевых действий под огнем могут оказаться и врачи, и журналисты, и мирные жители.

Нужны новые международные соглашения о статусе прессы в районах боестолкновений. Только эти соглашения должны быть обеспечены железными гарантиями самых авторитетных стран мира, в том числе западных, которые все последние годы показывают, что не чтут договоров. До этого момента, к сожалению, журналисты в опасности. Однако они продолжают выполнять свою работу и рассказывать правду о разгроме ВСУ, — заключил парламентарий.

Ранее в Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Эту информацию подтвердили в оперативных службах региона. Он стал жертвой атаки со стороны дронов ВСУ.