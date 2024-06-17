«Без денег — никуда»: Сладков рассказал, что значат новые перестановки в МО Сладков — о перестановках в МО РФ: финансы станут основным оборонным средством

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Новые перестановки в Министерстве обороны России говорят о том, что во главу угла будет поставлен подход, основанный на рациональном применении финансов и честности, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его словам, многие не столь важные сейчас направления, вероятно, уйдут в прошлое.

Наконец-то мы во главу политики ставим отношения и применение финансов в качестве основного оборонного средства. Без денег — никуда, без правильного применения бюджета — тоже никуда. Наверное, не надо будет уже отправлять деньги на PR-компании, на парады, не надо проводить 20 фестивалей в рамках Минобороны, отвлекать от боевой подготовки людей, — написал Сладков.

По его словам, ВС РФ вернутся к классической системе управления войсками. Будет продолжаться аудит в подведомственных учреждениях, также, вероятно, мелкие производители беспилотников и средств РЭБ получат государственное финансирование и будут обеспечены своевременным техническим заданием.

Также военкор выразил желание, чтобы новая команда министра обороны решала не только финансовые проблемы, но и «жесточайшим образом выжигала вранье». При этом он отметил, что новости являются обнадеживающими, и пожелал новым людям в МО РФ смелости и стойкости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Леонида Горнина первым заместителем министра обороны России. Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков стали заместителями главы военного ведомства.