На 19 августа намечен рабочий визит президента России Владимира Путина в летнюю резиденцию главы Французской Республики Эммануэля Макрона в Форте Брегансон. В преддверии саммита «Большой семёрки», который пройдёт без участия России, лидеры обсудят двусторонние отношения, конфликты на Украине и в Сирии, а также иранский ядерный кризис. Зарубежные СМИ сообщают, что Макрон хочет убедить Путина принять предложение украинского президента Владимира Зеленского и возобновить переговоры по решению кризиса в Донбассе.

Эммануэль Макрон уже не первый год выбирает замок Форт Брегансон, расположенный на Лазурном берегу неподалёку от Тулона, местом своих летних каникул, но редко посвящает всё время отдыху. Так, в прошлом году он принимал в летней резиденции французских президентов британского премьер-министра Терезу Мэй. По мнению газеты Le Monde, приглашение Путина в Брегансон символизирует личный, неформальный характер встречи. Об этом говорит и то, что начало рабочего визита было намечено на вечер.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры обсудят двусторонние отношения, сотрудничество России и Евросоюза, ситуация на Украине, в Сирии, Ливии и Иране.

Как подчеркнул в комментарии News.ru эксперт клуба «Валдай» и Российского совета по международным делам Алексей Чихачёв, помощь России по всем этим направлениям дипломатии Макрону действительно нужна, и будучи прагматичным политиком, он стремится заручиться ей.

Заинтересованный в мирном урегулировании в Сирии, сохранении «ядерной сделки» с Ираном, подвижках в решении украинского конфликта, Париж не может игнорировать тот факт, что именно российская дипломатия во всех этих досье является важнейшим игроком, от которого зависит очень многое, — отметил Алексей Чихачев.

Французское издание Le Figaro расценивает встречу и как попытку Макрона усилить свои позиции на предстоящем саммите G7, открывающемся 24 августа во Франции. Одновременно с этим он демонстрирует, что, хотя Россия и лишилась места в «Большой восьмёрке» в 2014 году, без неё мировые проблемы не решить. Встреча в Брегансоне поэтому может расцениваться как своеобразная форма участия Москвы во встрече G7.

Macron y Putin se aproximan en vísperas del G7 sin Rusia. GUERRA Y PAZ. Biarritz siempre ha sido muy romántico (y caro, y hasta un pelín hortera), pero no da para una novela de Tolstoi. Quién se la va a enchufar a quién? https://t.co/l9unRBwFKE vía @elpais_inter — Victor Guillot (@Espejodevillano) August 18, 2019

Молодой и амбициозный Макрон с самого начала своего президентства стремился перехватить инициативу у Германии в рамках Евросоюза. Он первым из европейских лидеров встретился с американским президентом Дональдом Трампом, и спустя считанные недели после своего избрания в мае 2017 года пригласил Владимира Путина в Елисейский дворец.

Макрону не приходится иметь дело ни с процессом выхода из Евросоюза, как в Великобритании, ни со слабеющей коалицией, как в Германии, ни с правительственным кризисом, как в Италии, — добавил Алексей Чихачев. — И даже внутренние социально-экономические проблемы (выступления «жёлтых жилетов») несколько приглушились. Соответственно, если и стоит вести переговоры с Европой в целом, то именно через французского президента, поскольку только он сейчас располагает там устойчивым влиянием, что подтвердилось при последнем распределении высших постов в ЕС.

Источники во французском правительстве поделились с Reuters, что Макрон также собирался убедить Путина перезапустить мирный процесс в Донбассе.

Мы продолжим наш диалог с Владимиром Путины в преддверии саммита G7 и приложим дополнительные усилия по украинскому вопросу в «нормандском формате», — уточнил источник Reuters. — Президент Зеленский сделал некоторые предложения, и мы думаем, что президент Путин должен ответить на них в позитивном ключе.

В начале августа Владимир Зеленский призвал провести новую встречу по урегулированию кризиса в Донбассе в «нормандском формате», то есть с участием Украины, России, Франции и Германии. Он также сделал звонок Владимиру Путину, в котором, по его словам, призвал повлиять на повстанцев в самопровозглашённых республиках, чтобы остановить нарушения режима прекращения огня.

Эксперты не надеются на значительные дипломатические прорывы в Брегансоне. Всё-таки противоречия, разделяющие Европу и Россию, никуда не исчезли. Однако смена власти на Украине, а также в руководящих органах Евросоюза могут стать шансом на перезапуск диалога по ключевых направлениям.