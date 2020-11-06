«Логика феодала»: Лукашенко отсекает белорусов от родины

Белорусский президент Александр Лукашенко в своей борьбе с оппозиционными настроениями берёт новые высоты. Заявив о том, что в республике не будут приниматься зарубежные дипломы, он вскоре указал не пускать назад в страну уехавших за границу врачей. Подобные меры устрашения, однако, вряд ли возымеют ожидаемый официальным Минском эффект, ведь поддержки у президента среди населения всё меньше.
Ещё в конце октября Лукашенко поручил правительству разработать законодательный механизм, который помешал бы устраиваться на работу в республике специалистам с заграничным образованием. Спустя неделю президент пошёл дальше. По его словам, белорусских медиков активно приглашают за рубеж, в частности в Польшу. Не отказав им в праве на выезд, президент предупредил: назад им дорога закрыта.
Надо понимать: уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, — заявил он.
Подобное радикальное заявление стало ещё одним шагом на пути фактического изгнания квалифицированных специалистов из Белоруссии. Ранее оппозиционные СМИ уже сообщали о массовом оттоке сотрудников Парка высоких технологий (ПВТ) белорусского IT-кластера, призванного стать одним из ключевых элементов экономики республики. Создание и работу ПВТ высоко оценили на Западе, а услуги местных айтишников там весьма востребованы. Неудивительно, что на фоне нестабильности и продолжающихся в республике репрессий они предпочитают «голосовать ногами». Теперь, вероятно, к ним добавятся и специалисты из других областей.
Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, указание Лукашенко по выработке мер, запрещающих возвращение в республику уехавших медиков, противоречит и белорусской конституции и всем общепринятым нормам международного права.
В Белоруссии, особенно в провинции, и без того жёсткая нехватка квалифицированных медицинских кадров — не ценит белорусское государство медиков. Платит меньше, чем соседи, а теперь ещё увольняет десятками за участие в протестных акциях. Вот они и бегут — кто в Польшу, кто в Россию. Профессия востребованная, врачи нарасхват во всём мире. Сейчас страна активно теряет квалифицированных профессионалов. Без театра и большого спорта обыватель может прожить. Без IT-индустрии — тоже, некоторые даже порадуются подешевевшим квартирам. Без медицинской помощи выжить удастся уже не всем. Причем профессионалов мы теряем не только в настоящем, но и в будущем. Счёт отчисленных за протесты студентов уже идёт на сотни. Их охотно принимают в западных университетах, отучившись в которых, большинство из них вряд ли вернётся на родину. Инициатива Лукашенко о непризнании иностранных дипломов — вообще абсурд. Пока все приличные страны вводят программы по привлечению квалифицированных специалистов, заманивая их различными льготами, Белоруссия попросту ставит на их пути шлагбаум.
По мнению аналитика, объяснить инициативы Лукашенко можно только «логикой феодала», разгневанного протестами, а в перспективе эти решения обрекают страну на деградацию.
Основной опорой президента Белоруссии в данный момент остаётся лишь лояльная часть чиновничества и представители силовых структур. Проблема для Лукашенко в том, что отток специалистов приведёт к падению налоговых поступлений в бюджет. А без них и силовикам вскоре платить станет нечем.