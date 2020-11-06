«Логика феодала»: Лукашенко отсекает белорусов от родины

Белорусский президент Александр Лукашенко в своей борьбе с оппозиционными настроениями берёт новые высоты. Заявив о том, что в республике не будут приниматься зарубежные дипломы, он вскоре указал не пускать назад в страну уехавших за границу врачей. Подобные меры устрашения, однако, вряд ли возымеют ожидаемый официальным Минском эффект, ведь поддержки у президента среди населения всё меньше.

Ещё в конце октября Лукашенко поручил правительству разработать законодательный механизм, который помешал бы устраиваться на работу в республике специалистам с заграничным образованием. Спустя неделю президент пошёл дальше. По его словам, белорусских медиков активно приглашают за рубеж, в частности в Польшу. Не отказав им в праве на выезд, президент предупредил: назад им дорога закрыта.

Надо понимать: уехал — назад не вернёшься, там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми уехал, — заявил он.

Подобное радикальное заявление стало ещё одним шагом на пути фактического изгнания квалифицированных специалистов из Белоруссии. Ранее оппозиционные СМИ уже сообщали о массовом оттоке сотрудников Парка высоких технологий (ПВТ) белорусского IT-кластера, призванного стать одним из ключевых элементов экономики республики. Создание и работу ПВТ высоко оценили на Западе, а услуги местных айтишников там весьма востребованы. Неудивительно, что на фоне нестабильности и продолжающихся в республике репрессий они предпочитают «голосовать ногами». Теперь, вероятно, к ним добавятся и специалисты из других областей.

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Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, указание Лукашенко по выработке мер, запрещающих возвращение в республику уехавших медиков, противоречит и белорусской конституции и всем общепринятым нормам международного права.

В Белоруссии, особенно в провинции, и без того жёсткая нехватка квалифицированных медицинских кадров — не ценит белорусское государство медиков. Платит меньше, чем соседи, а теперь ещё увольняет десятками за участие в протестных акциях. Вот они и бегут — кто в Польшу, кто в Россию. Профессия востребованная, врачи нарасхват во всём мире. Сейчас страна активно теряет квалифицированных профессионалов. Без театра и большого спорта обыватель может прожить. Без IT-индустрии — тоже, некоторые даже порадуются подешевевшим квартирам. Без медицинской помощи выжить удастся уже не всем. Причем профессионалов мы теряем не только в настоящем, но и в будущем. Счёт отчисленных за протесты студентов уже идёт на сотни. Их охотно принимают в западных университетах, отучившись в которых, большинство из них вряд ли вернётся на родину. Инициатива Лукашенко о непризнании иностранных дипломов — вообще абсурд. Пока все приличные страны вводят программы по привлечению квалифицированных специалистов, заманивая их различными льготами, Белоруссия попросту ставит на их пути шлагбаум. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

По мнению аналитика, объяснить инициативы Лукашенко можно только «логикой феодала», разгневанного протестами, а в перспективе эти решения обрекают страну на деградацию.

Основной опорой президента Белоруссии в данный момент остаётся лишь лояльная часть чиновничества и представители силовых структур. Проблема для Лукашенко в том, что отток специалистов приведёт к падению налоговых поступлений в бюджет. А без них и силовикам вскоре платить станет нечем.